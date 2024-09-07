В Подольске прошел второй день выборов депутатов в муниципальный Совет

Сегодня прошел второй день голосования. По 8 сентября включительно жители выбирают депутатов в муниципальные Советы в 25 городских округах. Еще в трех городских округах, в том числе в Подольске, проходят довыборы, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

Особое внимание уделено обеспечению безопасности и прозрачности выборов. На каждом участке установлена система видеонаблюдения, что позволяет наблюдателям и избирателям быть уверенными в честности и открытости процесса. Наблюдатели, присутствующие на участках, следят за соблюдением всех норм и правил, обеспечивая законность каждого этапа голосования.

«Присутствие независимых наблюдателей значительно увеличивает уровень ответственности членов избирательной комиссии. Наблюдатели имеют право фиксировать нарушения и сообщать о них соответствующим органам. На данный момент на участках нарушения не зафиксированы, что очень радует», — сказал председатель Совета депутатов Городского округа Подольск Алексей Никулин.

Если нет возможности прийти на избирательный участок по уважительной причине, можно пригласить членов УИК домой. Подайте заявление лично или по телефону участковой избирательной комиссии до 14:00 воскресенья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.