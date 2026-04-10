В Подольске прошел муниципальный этап игры «Зарница 2.0»
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Подольск
Муниципальный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» прошел 9 апреля в школе имени Д. И. Зернова в Подольске. В соревнованиях приняли участие около 300 учеников из 20 школ округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Участников разделили на три возрастные группы: младшую, среднюю и старшую. Для младших школьников организовали испытания по строевой подготовке, оказанию первой помощи и знанию истории Отечества, а также игру «Снайпер».
Средние и старшие команды прошли более сложную программу из 14 этапов. В нее вошли задания на силовую выносливость, огневую подготовку и тактическую медицину.
Победители в каждой возрастной категории представят Подольск на региональном этапе. Игра «Зарница» была основана в СССР в 1967 году. Обновленная версия «Зарница 2.0» адаптирована к современным условиям и включает элементы военно-прикладной подготовки, которые могут быть полезны в реальных ситуациях.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.
«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.