В Подольске прошел муниципальный этап игры «Зарница 2.0»

Муниципальный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» прошел 9 апреля в школе имени Д. И. Зернова в Подольске. В соревнованиях приняли участие около 300 учеников из 20 школ округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участников разделили на три возрастные группы: младшую, среднюю и старшую. Для младших школьников организовали испытания по строевой подготовке, оказанию первой помощи и знанию истории Отечества, а также игру «Снайпер».

Средние и старшие команды прошли более сложную программу из 14 этапов. В нее вошли задания на силовую выносливость, огневую подготовку и тактическую медицину.

Победители в каждой возрастной категории представят Подольск на региональном этапе. Игра «Зарница» была основана в СССР в 1967 году. Обновленная версия «Зарница 2.0» адаптирована к современным условиям и включает элементы военно-прикладной подготовки, которые могут быть полезны в реальных ситуациях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.