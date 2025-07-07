В Подольске прошел фестиваль по пристройству животных «Юна-Фест»

В городском парке имени В. Талалихина в Подольске прошел первый фестиваль по пристройству животных «Юна-Фест», который стал настоящим праздником для любителей четвероногих друзей и всех жителей города. В рамках мероприятия более 29 хвостиков нашли свои новые заботливые семьи и уехали в дома, полные тепла и любви, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Организаторы, сотрудники многофункционального центра реабилитации животных «Юна», подчеркнули, что подобные фестивали — особенные мероприятия, ведь за один день здесь удалось выполнить больше пристройств, чем за целый месяц в приюте. «Спасибо всем, кто берет животных из специализированных центров. Делая питомцам счастливый дом, вы помогаете и другим животным — тем, кто еще ждет своей судьбы в центре», — отметили представители организации.

На «Юна-Фесте» каждый желающий имел возможность лично познакомиться с питомцами, которые нуждаются в заботе и любви. Все животные прошли специальный контроль, а на месте дежурил ветеринарный специалист, чтобы обеспечить безопасность и здоровье каждого участника.

Кроме того, в рамках фестиваля организовали пункт сбора помощи для животных, куда многие подольчане принесли корм, медикаменты, игрушки и другие необходимые вещи. Это стало важной частью мероприятия, ведь помощь нуждающимся братьям нашим меньшим всегда важна и ценна.

В ведомстве отметили, что организаторы дополнили фестиваль разнообразной программой — мастер-классами, конкурсами и развлечениями для взрослых и детей. Такой формат сделал «Юна-Фест» не только полезным для животных, но и насыщенным и интересным для всей семьи.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.