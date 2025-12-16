В Подольске пройдут благотворительные елки для детей

В Подольске в декабре и в январские праздники организуют новогодние и рождественские представления для многодетных, малообеспеченных, опекунских семей, детей-инвалидов, семей военнослужащих и мобилизованных граждан, а также семей, проживающих в пунктах временного размещения. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ДК ЗИО 19 декабря будут ждать 650 детей из многодетных и малообеспеченных семей. Также новогодний волшебник принесет подарки 250 ребятам на дом.

На базе КПЦ «Дубровицы» 23 декабря состоится Новогоднее представление для 80 детей из пункта временного размещения, расположенного в МУ «Детско-юношеский оздоровительный центр „Мечта“. Это дети из Курска, Донецкой и Луганской народной республики, а также 50 детей из многодетных опекаемых семей.

Во Дворце культуры «Октябрь» 25 декабря устроят праздник для 500 детей из семей участников СВО, затем 26 декабря состоится праздник для 150 детей-инвалидов организации «Радуга». В ДК «Машиностроитель» 28 декабря Дед Мороз и Снегурочка проведут елку для 280 детей, находящихся под опекой.

В ДК им. Карла Маркса 28 декабря устроят представление с интерактивом для 300 детей из многодетных, малообеспеченных и находящихся в трудной жизненной ситуации семей, состоящих на учете в Окружном управлении № 16 Министерства социального развития Московской области.

В ДК имени Лепсе 27 декабря устроят две новогодние елки для 100 детей-инвалидов организации «Рука об руку». Затем 26 декабря поздравят с наступлением Нового года 300 детей-инвалидов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.