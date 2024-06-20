В Подольске пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства.

Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет в Подольске 28 июня. Ярмарка пройдет с 10:00 до 14:00. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Ярмарка пройдет в центре занятости населения Московской области по адресу: ул. Февральская, д. 2а.

Свои вакансии представят: ООО «Климовский трубный завод», АО «Экспокабель», АО «НИИ НПО «ЛУЧ», АО «МОСТРАНСАВТО», ООО «БИГ» и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.