Фото - © Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

сегодня в 12:43

В Подольске пройдет конференция для представителей медицинского бизнеса 14 июня

В Подольске по инициативе общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей состоится конференция «Порядок урегулирования конфликта в сфере медицинского бизнеса» для представителей бизнеса, работающих в сфере медицины. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченных по защите прав предпринимателей.

О способах урегулирования конфликта, финансовых рисках медицинских организаций в конфликте с пациентом и основных правилах разрешения конфликтов и рассмотрении претензий расскажет президент ассоциации юристов медицинских клиник Ирина Клопова.

Какие контрольно-надзорные мероприятия осуществляет в отношении медицинских организаций Роспотребнадзор расскажет заместитель начальника Подольского территориального отдела Роспотребнадзора по Московской области Оксана Митькина.

Представитель территориального Росздравнадзора расскажет об особенностях проведения внеплановых контрольно-надзорных мероприятий, проводимых ведомством.

Представитель Подольской городской прокуратуры приведет примеры обращений граждан по вопросам некачественно оказанной услуги и результаты их рассмотрения.

Для участия в мероприятии необходимо оставить заявку по телефону 8 (910) 494-56-39.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1 процент из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.