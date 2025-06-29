В Подольске проходят выпускные более чем для 1,6 тысяч одиннадцатиклассников

В Подольске проходят выпускные. В этом году более 1600 одиннадцатиклассников делают шаг во взрослую жизнь. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Поздравляю с окончанием школы и желаю удачи на новом пути. Пусть каждый из вас найдёт своё дело, своё место и своих людей. Не бойтесь идти вперёд — мир ждёт вас. Отдельная благодарность — педагогам. За знания, терпение, заботу и веру в учеников. Именно вы помогаете делать первые шаги к мечтам», — сказал глава Городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Один из самых талантливых классов лицея № 23 отметил выпускной во Дворце культуры «Октябрь». Торжественная церемония вручения аттестатов прошла для 45 одиннадцатиклассников гуманитарного и технического классов.

Педагоги совместно с воспитанниками подготовили необычную программу выпускного вечера. На тематическом празднике по мотивам мультфильма «Летучий корабль» для ребят организовали квест, в ходе которого они искали свои аттестаты.

«Это самый фееричный и звездный выпуск, потому что здесь не только много медалистов, но есть также и победитель заключительного этапа олимпиады по русскому языку Вика Мошкович и призеры по английскому, истории, МХК. Умные, талантливые, веселые ребята. Я буду скучать по ним», — сказала классный руководитель класса 11Т Ольга Быкова.

В текущем году в лицее 23 тринадцать золотых медалистов и 5 серебряных. Также в этом выпуске есть три девочки, которыми особенно гордятся преподаватели. Полина Дранкеевич и Виктория Шукшина — стобалльницы по химии, а Злата Люторевич набрала максимальный балл по биологии.

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