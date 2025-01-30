В Подольске продолжается строительство пристройки к школе № 29

Школа № 29 имени П. И. Забродина в Подольске вскоре станет больше на 4 тыс. кв. м. Все работы проводят по Народной программе партии «Единая Россия», передает пресс-служба партии.

Секретарь подольского отделения партии «Единая Россия» Григорий Артамонов проверил, как продвигается строительство пристройки. Планируют, что уже в День знаний еще 200 учеников школы сядут за парты

До конца февраля должны завершить монолитно-бетонные работы. Подрядчик уже приступил к монтажу стен и перекрытий второго этажа, всего их будет четыре, в том числе и подземный. Также рабочие выполняют укладку перегородок первого этажа, занимаются устройством инженерных систем.

В новой части образовательного учреждения, помимо учебных кабинетов, ребят будут ждать спортивный зал, библиотечная и IT-зоны. Проектом предусмотрено и благоустройство прилегающего пространства, на котором разместят спортивное ядро с футбольным полем, беговыми дорожками, тренажерами.

«В этом году в Подольске осуществляем небывалое количество проектов в сфере образования. Скоро откроет свои двери школа на улице Победы в Климовске. Сразу в нескольких образовательных учреждениях округа проходит капитальный ремонт. Одновременно работы идут в корпусах гимназии имени Подольских курсантов и лицея № 5 на улице Февральской», — прокомментировал Григорий Артамонов.

Также приводят в порядок дошкольные отделения школы № 24 на Красногвардейском бульваре, 21б и школы № 29 на улице Кирова, 60а.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.