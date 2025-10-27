В Подольске продолжается модернизация системы освещения

В Подольске по программе «Светлый город» установили около 230 опор уличного освещения на девяти локациях. Общая протяженность линий составила порядка восьми километров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Благоустройство проводилось в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды».

Автоматическая система освещения теперь включается с приходом сумерек на улице Садовая и проспекте Ленина, 2/1 напротив школы № 11; на дороге от деревни Акишово до поселка Кузнечики, в деревне Акишево на улице Полевая. Также в деревне Федюково на Спортивном проезде, улице Спортивная-2, Спортивная к МСП вблизи улицы Юбилейная; в деревне Кутьино в старой части от дома № 33; в деревне Быковка на улице Нагорная; в деревне Докукино на улице Вишневая.

Светло также стало в деревне Булатово в старой части; в деревне Гривно от дома № 102 до дома 110а; в деревне Бережки на улицах Круглая, Южная, Привольная до улицы Центральная.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за 3 года по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Подмосковье должны выполнить 640 мероприятий, 150 из них — в 2025 году.

«Сейчас, соответственно, специалисты комиссионно проводят анализ системы водоснабжения, водоотведения. Вы знаете, что один из национальных проектов предполагает комплексную работу по модернизации ЖКХ», — сказал Воробьев.