В Подольске продолжается благоустройство парка «Дубрава»

В микрорайоне Климовск Подольска в парке «Дубраве» в ходе работ по благоустройству на расчищенной территории подготовили фундамент для возведения кафе и новых тематических зон и аттракционов. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Несмотря на зиму, продолжаем работы по программе нашего Губернатора Андрея Воробьева «Формирование комфортной городской среды» в одном из любимейших мест отдыха жителей. Уже освободили территорию от старых элементов, лавочек, игровых площадок, подготовили фундамент для возведения кафе и новых тематических зон, аттракционов. Сейчас модернизируем электрические сети и технические сооружения», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

В парке полностью обновят дорожно-тропиночную сеть, реабилитируют пруд, оздоровят лесное пространство, расчистив его от мелколесья и ветровальных деревьев, дадут больше света и воздуха молодым саженцам. За безопасность будет отвечать система видеонаблюдения.

Согласно концепции, в парке появятся еще больше современных комфортных пространств и объектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.