В Подольске приводят в порядок объекты торговли и услуг вдоль магистралей

В городском округе Подольск продолжаются работы по обновлению фасадов объектов потребительского рынка, торговли и услуг, расположенных вдоль центральных улиц и вылетных магистралей. Некоторые из них были возведены несколько лет назад, по истечении времени их внешний облик требует обновления. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода Подмосковья.

В Подольске план по приведению торговых объектов в надлежащее состояние выполнен на 60%. Так, из 56 локаций на вылетных магистралях 15 приведено в соответствие, 19 — демонтировано, так как деятельность в них осуществлялась незаконно, еще по 4 — запланировано рассмотрение решений в суде.

В среду совместно с сотрудниками администрации городского округа проверили ход работ по обновлению фасадов по 2 адресам. Это — продуктовый магазин в микрорайоне Климовск на улице Симферопольская, дом № 47, а также объект дорожного сервиса в селе Покров, дом 150А, строение 1. Работы планируется завершить в сентябре.

Приведение объектов торговли и услуг к установленному стандарту ведется по всему региону. Если деятельность незаконная или это самовольные постройки, не отмеченные в Схеме размещения и не предоставившие данные о сотрудниках, то они подлежат демонтажу.

В случае, когда есть нарушения архитектурного облика, устранить их необходимо в определенный срок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.