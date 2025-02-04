В Подольске примут на работу порядка 100 педагогов в 2025 году

В Подольске в текущем году откроют две школы на 500 и 1 100 мест, в них будут работать около 100 педагогов. Пока идет возведение современных зданий, администрация округа уже занимаемся формированием педагогического состава. Эту тему глава городского округа Подольск Григорий Артамонов обсудил на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с членами правительства региона и главами муниципалитетов, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Штат в образовательных учреждениях, которые появятся в ЖК «Новая Щербинка» и микрорайоне Климовск на улице Победы, предварительно сформирован. Среди новых сотрудников — как опытные, так и молодые специалисты», — сказал Артамонов.

Школа ЖК «Новая Щербинка» на 500 мест начнет работать с 1 сентября текущего года и войдет в состав образовательного комплекса МОУ СОШ имени Д. И. Зернова. В нее требуется 22 педагога, вакансии предварительно закрыты.

В микрорайоне Климовск школа на 1100 мест откроется в новом учебном году на улице Победы, 3в, и войдет в состав образовательного комплекса МБОУ СОШ № 1. В ней было 75 вакансий педагогов, которые предварительно набраны.

В округе уже работают около 200 начинающих преподавателей, среди них и те, кто получает профессию по целевым договорам. В текущем году планируется направить еще 20 выпускников школ на подготовку по педагогическим специальностям.

Привлечению кадров способствуют региональные и муниципальные меры социальной поддержки. Год назад школы получили возможность грантового финансирования для снижения учебной нагрузки на учителей. Эти выплаты распределяются среди педагогов-специалистов, благодаря чему в округ пришли 56 новых педагогов. В этом году в рамках гранта примут на работу еще 76 человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.