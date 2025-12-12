В Подольске поздравили ветерана Великой Отечественной войны с 99-летием

Сегодня свой 99-й день рождения отмечает ветеран Великой Отечественной войны, майор в отставке Козлов Александр Петрович — истинный сын Отечества, чья жизнь стала воплощением верности долгу и мужества. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Родом из Мариинского района Новосибирской области, Александр Петрович в апреле 1944 года был призван в ряды Вооруженных Сил Советского Союза. Он честно отслужил срочную службу в героическом Челябинске и на эстонской земле. В 1951 году, пройдя курсы политработников в Ленинграде, был направлен в группу советских войск в Германии. В 1956 году, с отличием окончив Ульяновское танковое училище, продолжил службу на Карельском перешейке. В 1964 году — в Польшу, откуда с полком принял участие в событиях в Чехословакии. В 1969 году встал на страже границ Родины в Еврейской автономной области, на границе с Китаем, а завершил службу в 1974 году в г. Хабаровске.

За самоотверженность, доблесть и верность воинскому долгу Александр Петрович награжден высокими государственными наградами: медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За отвагу» и «За боевые заслуги»!

Сотрудники Подольской соцзащиты поздравили ветерана со знаменательной датой и вручили подарки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.