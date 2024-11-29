В Подольске поздравили победителей профессиональных конкурсов учителей

Комитет по образованию вручил почетные грамоты победителям и призерам муниципальных этапов трех профессиональных конкурсов, в числе которых оказались педагоги из Подольска, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Со 2 по 25 сентября проходил муниципальный этап XV Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России — 2024». В нем приняло участие 13 учителей из школ округа. Победителем стала учитель физической культуры МБОУ СОШ № 1 Иннеса Грызунова. Конкурс направлен на улучшение профессиональных навыков педагогов в области формирования культуры здоровья у учащихся и работников системы образования, а также на внедрение технологий сбережения здоровья.

В муниципальном этапе конкурса «Педагогический дебют» участвовали 30 молодых специалистов из общеобразовательных организаций Подольска. Среди них 10 призеров и победитель учитель истории и обществознания Лицея № 1 Анастасия Обижаева. Конкурс направлен на раскрытие творческого потенциала и создание условий для самореализации молодых педагогов.

Всероссийский конкурс «За нравственный подвиг учителя» направлен на повышение профессиональной компетенции учителей и воспитателей духовно-нравственных дисциплин и создание условий для реализации их творческого потенциала. Всего 12 педагогов из общеобразовательных организаций Подольска боролись за звание победителя. Победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» стала учитель Духовного краеведения Подмосковья Гимназии имени Подольских курсантов Марина Петракова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.