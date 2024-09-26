сегодня в 14:18

В Подольске открылся детсад для 250 малышей после ремонта

В Подольске открыли после ремонта дошкольное отделение на 250 мест школы № 24 на Красногвардейском бульваре, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Плюс еще один обновленный детский сад в Подольске. Более 250 воспитанников уже смогли оценить преображение родного садика», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Здание дошкольного отделения школы № 24 на Красногвардейском бульваре построили еще в 1973 году и оно нуждалось в серьезном ремонте.

По программе губернатора Андрея Воробьева в нем поменяли полностью все инженерные коммуникации, двери, окна, перегородки, плитку, кровлю, покрытие стен и пола, фасад, благоустроили территорию. Закупили новую мебель.

Благоустроили территорию вокруг, установили наружное освещение, вырубили старые деревья, высадили новые. Восстановили асфальтовое покрытие после прокладки коммуникаций, обновили детскую игровую площадку и веранды.

В округе продолжается капремонт одного из корпусов гимназии имени Подольских курсантов. Туда ребята вернутся уже в следующем учебном году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.