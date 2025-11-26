В Подольске подходят к завершению работы по благоустройству парка «Березки»

В Высотном микрорайоне Подольска завершается масштабный проект по благоустройству лесопарка «Березки» — популярного зеленого оазиса на площади около девяти гектаров. Работы, стартовавшие в начале года, вышли на финальную стадию, и вскоре парк откроется для посетителей в обновленном виде, предлагая современные условия для отдыха и активного времяпрепровождения. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

Специалисты полностью реконструировали тропиночную сеть: старые, изношенные дорожки были демонтированы и заменены на новые, вымощенные экологически чистым материалом — гранитной крошкой и специальным полимерным покрытием, устойчивым к погодным воздействиям. Это обеспечит комфортное и безопасное передвижение для пешеходов, велосипедистов и родителей с колясками. Кроме того, по всему парку установлено энергоэффективное LED-освещение на солнечных батареях, которое позволит безопасно гулять даже в темное время суток. Малые архитектурные формы — скамейки из прочного дерева с металлическими элементами, урны для раздельного сбора отходов и информационные стенды с картами парка — гармонично вписаны в природный ландшафт, подчеркивая естественную красоту березовых рощ.

Особое внимание уделено созданию многофункциональных зон для разных категорий посетителей. Комфортные зоны отдыха оборудованы навесами от дождя и ветра, где можно насладиться тишиной или провести пикник. Для семей с детьми обустроены яркие игровые площадки с качелями, горками, песочницами и развивающими конструкциями, соответствующими современным стандартам безопасности (ГОСТ Р 52169-2012). Любители спорта оценят уличные тренажеры для силовых и кардиоупражнений, включая беговые дорожки и комплексы для кроссфита, рассчитанные на все возрастные группы. Кроме того, в парке появилась специализированная площадка для выгула собак: огороженная территория с зонами для игр, поилками и контейнерами для уборки, что позволит владельцам питомцев комфортно проводить время без помех для других посетителей.

Проект реализован в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды», которая направлена на повышение качества жизни горожан через развитие общественных пространств. Финансирование поступило из федерального, регионального и местного бюджетов, а подрядчики — местные строительные компании — строго соблюдали экологические нормы, минимизируя воздействие на флору и фауну парка. По словам представителей администрации микрорайона, благоустройство не только улучшит инфраструктуру, но и повысит привлекательность Высотного как жилого района, способствуя росту его инвестиционной ценности.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщал, что 54 территории Подмосковья приведут в порядок по итогам Всероссийского голосования за объекты благоустройства — оно проходит по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».