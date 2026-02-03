В Подольске поддерживают более 1,4 тыс семей участников спецоперации

В Подольске установили постоянный контакт с 1 414 семьями участников специальной военной операции. Власти оказывают гуманитарную, психологическую и юридическую помощь, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В городском округе Подольск особое внимание уделяют одиноким пожилым родителям, вдовам, будущим мамам и детям участников спецоперации. Для семей организуют бесплатные места в детских садах вне очереди, школьное питание, кружки, секции и путевки в оздоровительные лагеря.

Глава округа Григорий Артамонов сообщил, что 32 ветерана уже трудоустроены, в основном на предприятиях Подольска. Для них также организуют повышение квалификации, переподготовку и обучение.

Военнослужащим, получившим инвалидность, предоставляют медицинскую помощь, включая зубопротезирование и реабилитацию, в приоритетном порядке. Более 350 заявлений подано на единовременную выплату взамен земельных участков. Действуют налоговые льготы по недвижимости, земельному и транспортному налогам.

Для оформления комплексной поддержки достаточно обратиться в любой офис МФЦ округа. Специалисты помогут оформить 13 видов услуг на сайте Министерства обороны РФ. Действующие военнослужащие и их семьи могут получить в МФЦ четыре вида справок. Дополнительную информацию можно узнать на сайте МФЦ или по телефонам Центра поддержки участников СВО и их семей на улице Чистова, 11/8: 8 (4967) 57-77-71, 8 (964) 724-12-65.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.