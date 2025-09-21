В Подольске почтили память поэта Лермонтова музыкальным концертом

В Подольске в усадьбе Плещеево в память о великом поэте Михаиле Лермонтове провели V концерт «Музыкальных сезонов». На нем рассказали о том, как Лермонтов связан с историей подольского края, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Вечер под открытым небом наполнился отрывками из писем поэта, трогательными романсами и оперными ариями на его стихи. Особую атмосферу создали инструментальные композиции Арама Хачатуряна к драме «Маскарад».

«Золотая осень в Плещеево создала невероятную атмосферу для этого концерта. Слушать Лермонтова под открытым небом, в окружении такой красоты — это просто незабываемо. Душевный и вдохновляющий вечер», — сказала посетитель концерта Анна Кузина.

Концерт стал данью уважения великому поэту и его неразрывной связи с историей и культурой России.

На концерте рассказали, что в 1815 году владельцами усадьбы Александрово в Щапово, которое раньше было частью Подольского района, стали Арсеньевы, родственники поэта. Лермонтов был дружен с князем Павлом Вяземским, сыном Петра Вяземского, владельца Остафьево в бывшем Подольском районе. Павел Вяземский женился на Марии Столыпиной- двоюродной тетке Лермонтова, а ее брат Алексей Столыпин был с Лермонтовым на последней дуэли в 1841 году. В настоящее время обе усадьбы находятся на территории Москвы, но их часто посещают жители округа.

Владелицей еще одной усадьбы Вороново в бывшем Подольском районе была Евдокия Ростопчина (урожденная Сушкова). С ней Лермонтов встречался и переписывался, отправил ей в дар альбом. Отъезжая в апреле 1841 года на Кавказ, он написал на первой странице альбома:

«Я верю: под одной звездою

Мы с Вами были рождены»…

После отъезда Лермонтова она выпустила свой сборник стихов 1841 года и посвятила ему стихи:

«…и минет срок его изгнанья, и он вернется невредим».

Но это пожелание не сбылось. Усадьба Вороново в настоящее время также стала частью Новомосковского административного округа Москвы.

