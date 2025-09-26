В Подольске почти 500 ребят посетили урок мужества в школе им Героя РФ Монетова

В Подольске порядка 500 ребят посетили урок мужества «Равнение на Героя» в школе имени Героя России Александра Монетова. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Урок мужества «Равнение на Героя» посвящен подвигу Монетова. Его подготовили и провели для своих сверстников ученики 7-11-х классов. Они рассказали о жизни уроженца поселка Дубровицы Подольского района Монетова, его детстве, увлечениях, учебе и службе в милиции.

К ребятам на урок пришли родители героя Валентина и Геннадий Монетовы. Они поделились с ребятами личными воспоминаниями.

В 1998 году на здании школы была открыта мемориальная доска памяти Героя России Монетова. В 2003 году школе было присвоено его имя, а на территории школы установлен бюст и открыт музей Боевой славы. В 2023 году в школе установлена «Парта Героя».

Лейтенант СОБРа Монетов погиб в Чеченской республике в июне 1995 года при выполнении специального задания. За несколько дней до командировки он получил лейтенантские погоны и узнал о награждении знаком «За отличие в службе», который, к сожалению, не успел получить.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.