В Подольске по просьбе жителей улучшили дорогу в частном секторе

Жители Подольска на одном из приемов обратились к депутату Московской областной думы Павлу Максимовичу с просьбой помочь в отсыпке дороги, соединяющей садовое некоммерческое товарищество (СНТ) «Озерки» и дорогу Дубровицы-б/о «Мечта». Также они неоднократно писали об этом представителям власти. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Обращение выполнено. Комитетом по благоустройству и дорожному хозяйству администрации округа вне плана бюджета выполнены работы по выравниванию и отсыпке наиболее сложных участков автодороги. Благодарю заместителя главы городского округа Подольск Александра Мамлая за то, что лично контролировал ход выполнения обращения и качественное решение», — сказал Максимович.

Теперь жители СНТ «Озерки» могут безопасно передвигаться на своих автомобилях. В округе продолжается ремонт дорог, в том числе по просьбам жителей. Безопасность дорожного движения и сохранность человеческих жизней являются приоритетными для власти округа.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.

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