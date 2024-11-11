В Подольске по просьбам жителей модернизировали детскую игровую площадку

В Подольске на улице Батырева возле дома 3 по просьбам жителей обновили детскую игровую площадку. Игровые элементы отремонтировали на площади 200 квадратных метров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Теперь здесь есть все необходимое для безопасного и активного отдыха детей: просторная зона для игр и бега, яркая большая горка, качели и турники. Заменили цветное покрытие. На площадке могут играть как малыши, так и школьники.

Работы проводились в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды». Новые качели, горки, карусели теперь встречают юных жителей деревень Борисовка, Стрелково, Малое Брянцево. На каждой обновили безопасное покрытие, лавочки, урны, ограждения.

«Всего в 2024 году в Подольске модернизируют 16 детских площадок. Уже приступили к формированию списка, где проведем работы и в 2025 году», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, в Московской области 417 школьных стадионов открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.

«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.