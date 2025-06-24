В Подольске первая смена в лагере «Родина» завершилась концертом и прощальным костром для 320 детей из 12 отрядов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

За время пребывания в детско-юношеском оздоровительном центре ребята успели не только отдохнуть, но и поучаствовать во множестве познавательных и просветительских мероприятий.

В завершение смены вожатые вместе со своими воспитанниками подготовили прощальный концерт. На открытой площадке ребята представили танцевальные и вокальные номера, которые репетировали в течение семи дней.

После концерта состоялся традиционный прощальный костер. Каждый воспитанник получил на шею веревочку с привязанными разноцветными нитями. По традиции, отвязывая одну нить, дети передавали её другому участнику, завязывая на его шее, и произносили теплые пожелания и слова благодарности.

«Как же грустно прощаться с лагерем… Эти незабываемые дни, полные смеха, приключений и новых друзей, останутся в моём сердце навсегда. Здесь я нашла настоящих друзей и стала чуточку смелее. Буду скучать по вожатым, которые стали для нас второй семьёй, и по той особенной атмосфере единства и радости. Спасибо „Родине“ за эти чудесные моменты. До новых встреч!», — сказала воспитанница второго отряда Виктория Блинова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявл, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.