В Подольске отпраздновали русский народный праздник Спожинки

Для подольчан подготовили спектакль, русские народные игры. Гости водили хоровод, попробовали пироги, фрукты и сладкие угощения.

«Если вы хотите, чтобы ваши дети, внуки знали и сохраняли нашу русскую культуру, уважали и чтили память о наших предках, приходите в „Истоки“, — отметила директор ДК „Октябрь“ Татьяна Ропот.

На празднике состоялось посвящение малышей, которые только начали заниматься в творческом объединении.

Спожинки начинались после Медового спаса с 15 августа. В это время собирались всей общиной и смотрели, сколько урожая осталось убрать, на чьем поле больше всего несжатых колосьев, кому нужна помощь. Затем начинались массовые гуляния. Селяне пели песни, водили хороводы, плясали, устраивали игрища. Заканчивали праздник пиршествами. Длинные столы покрывались праздничными скатертями, а затем на них жители приносили приготовленные вкусности. Традиционно на столе можно было увидеть свежеиспеченный хлеб и булочки, чаши с медом, кашу, яблоки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.