В Подольске отпраздновали 200-летие улицы Климовской

Юбилей улицы Климовской отметили 12 июня в микрорайоне Климовск в Подольске. Жители, краеведы и почетные гости собрались на исторической локации, откуда началась история города, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Праздник прошел по адресу: улица Климовская, дом 56а. Эта территория ведет историю от бывшей деревни Климовки, давшей название современному Климовску. В мероприятии приняли участие жители разных поколений, представители общественности и духовенства.

Председатель общественной палаты городского округа Подольск Лариса Бурмистрова вручила почетные грамоты активным жителям и представителям территориального общественного самоуправления «Моя улица Климовская». С поздравлениями выступили депутат совета депутатов округа Яна Гайша и настоятель храма священномученика Сергия Подольского иерей Олег. Перед гостями также выступил лауреат международных конкурсов Иван Ревин. Символом праздника стал талисман местного самоуправления Тосик, а одна из ведущих предстала в образе княгини Татищевой.

Старший научный сотрудник Климовского историко-краеведческого музея, заслуженный учитель РФ Татьяна Демьяненко представила историческую справку, подтвердившую 200-летний возраст улицы.

«Основательницей деревни в 1826 году стала княгиня Елизавета Ростиславовна Вяземская, урожденная Татищева. Локация на оживленном Тульском тракте оказалась удачной для перевозки грузов и торговли», — рассказала Татьяна Демьяненко.

Она добавила, что название деревне дал крепостной крестьянин Климент Семенов, назначенный старостой.

«Имя деревне дал простой крепостной крестьянин Климент Семенов — по-простому Клим. Барыня назначила его старостой во вновь образованную деревню Климовку. Так имя Клима закрепилось в истории на века», — отметила историк.

В 1882 году рядом открылся Климовский машиностроительный завод, при котором появился рабочий поселок Климовский. В 1940 году он получил статус города и название Климовск. Организаторы подчеркнули, что юбилей объединил жителей и напомнил о глубоких исторических корнях территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что подмосковная усадьба в Болдине, где жил и работал Василий Татищев, восстанавливается буквально с нуля. Сначала открыли историческую тропу, осенью прошлого года — памятник Василию Татищеву.

«Уже обустроили сквер и уличную библиотеку. Впереди ждет кропотливый процесс реставрации зданий. Еще сделаем прогулочные дорожки, зоны для творчества и спорта — подружим современную инфраструктуру с историей», — отметил Воробьев.