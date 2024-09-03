В Подольске отметили 101-ю годовщину со дня образования патрульно-постовой службы полиции в структуре МВД России. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Руководители УМВД России по Городскому округу Подольск выразили благодарность личному составу подразделения и поздравили сотрудников с профессиональным праздником. Пожелали успехов в выполнении служебных задач.

В завершение мероприятия начальник Управления, полковник полиции Александр Редькин наградил отличившихся сотрудников почётными грамотами и благодарностями за образцовое выполнение служебных обязанностей и высокие результаты в работе.

Сотрудники УМВД России по Городскому округу Подольск с 11 по 20 сентября примут участие в первом этапе Всероссийского ежегодного конкурса «Народный участковый».

Акция способствует повышению уровня доверия населения к сотрудникам полиции, престижа службы и формированию позитивного общественного мнения о деятельности участковых уполномоченных полиции.

Конкурс «Народный участковый» проходит в три этапа. Голосование проводится в режиме «онлайн» на сайтах МВД России. В голосовании смогут принять участие все желающие.

Для этого на сайте УМВД России по городскому округу Подольск с 11 сентября можно будет отдать свой голос за кандидата, который достоин представлять УМВД на областном этапе Всероссийского конкурса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.