В Подольске открылся обновленный офис Сбера

Обновленный офис Сбера открылся по адресу: г. Подольск, ул. Ленинградская, д. 18.

Пространство отделения стало более открытым и удобным для посетителей: большинство услуг можно получить в любой удобной локации. Появились игровая зона для детей и кофе-пойнт. В офисе можно получить как классические финансовые продукты и услуги, так и нефинансовые сервисы, а также продукты компаний-партнеров Сбера. В зоне SberDevices предлагаются умные устройства и устройства умного дома Sber — музыкальные колонки SberBoom и SberBoom Mini, Sber TV, умные ТВ-приставки SberBox.

«Мы рады открыть в Подольске обновленный офис Сбера, созданный с особым вниманием к комфорту наших клиентов. В современном пространстве каждый посетитель сможет решить любые финансовые задачи — от оформления кредита до управления инвестициями. Для нас важно, чтобы жители Подольска и гости города чувствовали, что банк готов помочь в любом вопросе», — сказал управляющий Южным отделением Среднерусского банка Сбербанка Сергей Лукиян.

Также клиентам доступен широкий спектр нефинансовых сервисов: здесь можно установить или обновить мобильное приложение СберБанк Онлайн на смартфоне, сделать копии и распечатать документы, оформить сим-карты с выгодными тарифами, подключить сервисы для самозанятых, проконсультироваться по программам страхования и многое другое.

«Сегодня открылось новое отделение банка на моей улице — оно теперь выглядит совершенно иначе. Всё сделано грамотно и удобно, чувствуется забота о людях разных возрастов и возможностей. Спасибо сотрудникам и руководству банка за проделанную работу!», — добавила житель Подольска Римма Сысоева.