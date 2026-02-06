В Подольске открылся обновленный агрокласс для подготовки школьников к работе в АПК

В городском округе Подольск начал работу обновленный агротехнологический класс для школьников в рамках федерального проекта «Кадры в АПК». Партнерами выступили компания «Логика молока» и Российский государственный университет народного хозяйства имени В.И. Вернадского, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Обновленный агротехнологический класс открыт на базе 11 класса средней общеобразовательной школы имени Героя Российской Федерации летчика-испытателя Н.Д. Куимова. В нем обучаются 21 ученик, которые под руководством специалистов молочного комбината «Чеховский» осваивают работу на современном оборудовании и получают навыки в сфере биотехнологий.

Для обучения закуплено новое лабораторное оборудование: анализаторы качества молока, микропрепараты, рефрактометры, счетчики, люминоскопы, ноутбуки и видеокамеры. В день открытия для школьников провели мастер-класс, где они познакомились с анализом качества молока и основами лабораторных исследований.

Вице-президент по работе с персоналом компании «Логика молока» Елена Коблюк отметила, что агрокласс станет первым шагом к осознанному выбору профессии и позволит ученикам пройти стажировку на реальном производстве. В следующем году проект планируют расширить, чтобы охватить более 50 учеников из 7 и 10 классов.

В Московской области уже работают шесть агротехклассов, направленных на раннюю профориентацию школьников. Для компаний-инвесторов предусмотрена государственная поддержка — возмещение до 90% затрат на капитальный ремонт и оснащение оборудованием школ, где создаются агроклассы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.