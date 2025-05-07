В Подольске открыли мемориальную доску в честь участника СВО Героя России

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов открыл мемориальную доску в честь Героя России Артема Щукина на фасаде дома 14 на бульваре 65-летия Победы, где жил участник СВО с 2012 по 2023 год, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В этом важном для округа событии приняли участие председатель Совета депутатов округа Алексей Никулин, руководитель подольского отделения Ассоциации ветеранов СВО Игорь Науменков, юнармейцы, родители и близкие героя.

Офицер Щукин был отличником военной подготовки, одним из лучших выпускников Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища. Служил в элитной 45-й бригаде спецназначения ВДВ в особом отряде. Выполнял задачи в Сирии, Венесуэле. Отдал свою жизнь за Родину в ходе специальной военной операции, когда ему было всего 27 лет. 10 декабря 23-го в ходе штурма населенного пункта Крынки Херсонской области он получил смертельные ранения. Военнослужащий 45 элитной бригады ВДВ прикрывал боевых товарищей. Неравный бой вел до конца. Награжден орденом Мужества. Указом Президента Артему Щукину присвоено звание Героя России.

«Сегодня мы собрались, чтобы почтить память настоящего мужчины, настоящего защитника Отечества, Героя. На примере Артёма Юрьевича мы будем воспитывать наше подрастающее поколение. Его подвиг и преданность Отечеству навсегда останутся в наших сердцах», — сказал Артамонов.