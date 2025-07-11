В Подольске открыли две обновленные детские площадки

В микрорайоне Климовск Подольска на улицах Симферопольская и Западная обновили две детские площадки и устроили праздник для детей на их торжественном открытии. Ребят поздравил председатель Совета депутатов округа Алексей Никулин и муниципальный депутат Олег Паскарь. Детям как главным виновникам торжества дали право перерезать красные ленточки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новая площадка тематики «Арифметика» возле домов 7 и 9 на Симферопольской улице и 6, 8, 10, 12 на Западной улице занимает площадь 200 квадратных метров. Возле дома 13 на Симферопольской улице на площади 150 квадратных метров установили комплекс «Дендрология». Везде полностью обновили безопасное резиновое покрытие, у становили лавочки, урны, сделали ограждение. Большие игровые комплексы включают качели, качалки-балансиры, комплексы для занятий гимнастикой.

«Юных жителей Климовска встретили ещё 350 квадратных метров ярких игровых пространств. Игровые и спортивные элементы, покрытие, малые архитектурные формы — модернизировали всё полностью. Продолжим радовать ребят и дальше. Всего по плану на этот год больше 20 локаций. В список включили и большие детские пространства на улицах Ихтиманской и Парковой, их установили несколько лет назад по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.