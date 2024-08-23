В Подольске открыли две новые детские площадки

В микрорайоне Климовск Подольска открыли две новые детские площадки на улице Советская между домами № 11 и 13 и на улице Рожкова у дома № 1. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Юные посетители уже оценили обновление, для них в честь открытия подготовили программу с аниматорами и активными играми. Игровые комплексы заменили по программе «Формирование современной комфортной городской среды».

«Об этом просили нас жители. При устройстве новых объектов предусмотрели все необходимое — современные игровые элементы, песочные дворики, гимнастические комплексы, безопасное покрытие, лавочки и ограждение», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Он пообещал продолжить работу в этом направлении и до конца текущего года обновить еще 14 детских площадок. Еще одну спортивную установят в деревне Северово.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.