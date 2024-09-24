В Подольске открыли детсад для 250 малышей на улице Вокзальной

Для маленьких жителей Центрального микрорайона Подольска свои двери распахнул новый детский сад на улице Вокзальной, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Здание соответствует всем современным тенденциям и нормам. Оно максимально комфортное и безопасное. В нем есть все, что требуется для всестороннего развития детей: групповые и спальные помещения, спортивный и музыкальный залы, кабинет психолога и логопеда, медкабинет, класс детского творчества, просторная благоустроенная территория для прогулок.

Построили его в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Ходить в детский сад будут 250 воспитанников от полутора до семи лет. Для занятий с детьми набрали высококвалифицированных педагогов.

Территорию дошкольного учреждения благоустроили. Установили игровые и спортивные элементы, веранды. Выполнили озеленение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.