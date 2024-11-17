В Подольске открылась «Почта Деда Мороза» для приема писем детей

В преддверии дня рождения Деда Мороза, который отмечают 18 ноября, в Подольске открылась волшебная «Почта Деда Мороза», сообщили в пресс-службе местной администрации.

Жители округа могут написать письмо и поделиться своими заветными желаниями. Отправить послания можно в МФЦ в микрорайоне Климовск на улице Заводская, 7, и Железнодорожная, 3.

В торжественном открытии почты приняли участие Дед Мороз и Снегурочка. Дети направили свои первые пожелания волшебнику и рассказали о своих успехах за год. Все желающие могут отправить письмо на родину Деда Морозу в Великий Устюг. Для этого нужно взять у сотрудников брендированную открытку, написать в ней свои пожелания и опустить в специальный ящик с надписью «Почта Деда Мороза». Раз в неделю снеговик-почтовик будет забирать письма и доставлять их в резиденцию Деда Мороза.

По традиции в конце декабря все письма отправят в сказочную резиденцию Деда Мороза, откуда дети получат долгожданные ответы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.