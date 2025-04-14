В Подольске определили юных снайперов III этапа кубка «Меткий стрелок 2024-2025»

В Подольске в ФСК «Заречье» определили юных снайперов III этапа кубка «Меткий стрелок 2024-2025» по стрельбе из пневматической винтовки. В состязаниях ко Дню космонавтики приняло участие более 100 спортсменов из Подольска, Ступино и Каширы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Они состязались в 8 возрастных номинациях в меткости стрельбы по мишеням сидя и стоя на расстоянии 10 м и сборке и разборке автомата на скорость.

В торжественном открытии турнира приняли участие депутат Мособлдумы Павел Максимович, депутат Совета депутатов округа и директор ФСК «Заречье» Александр Дудкин, президент детско-юношеского клуба «Русич», директор спортивной школы олимпийского резерва «Пахра» округа Юрий Сверчков.

Среди подольских спортсменов победителями в своих возрастных категориях стали Артём Михеев, Марина Скоробогатова, Иван Колтунов, Кирилл Новоселов, Лидия Комольцева.

В число серебряных и бронзовых призёров вошли Алексей Дрожжин, Алина Гоева, Валерия Иванейчик, Алексей Богданов, Анастасия Дребенцова, Дмитрий Шумаков, Михаил Стрельцов, Юрий Мешечков.

Лучшими в неполной сборке — разборке автомата Калашникова на скорость стали Дмитрий Шумаков Дмитрий с результатом 23,2 сек и Кирилл Новоселов с результатом 28,3 сек. Среди призеров Марина Скоробогатова и Амина Галяветдинова. Победители и призеры занимаются в секции пулевой стрельбы ФСК «Заречье» под руководством Олега Хардыкина.

Четвертый заключительный этап Кубка «Меткий стрелок 2024-2025» 11 мая в ФСК «Заречье» и будет посвящен 80-летию Победы. По его результатам определят лучших стрелков этого сезона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.