В Подольске около 40 торговых объектов привели к единому стандарту

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева вместе с администрацией Подольска продолжает работы по приведению к единому стандарту объектов, расположенных вдоль вылетных магистралей.⁣ Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Недавно заместитель главы округа Михаил Степанов и сотрудники управления потребительского рынка провели выездную встречу с собственниками торговых точек.⁣⁣⠀

⁣⁣«Всего в 2024 году по плану нужно привести в соответствие 60 точек. В настоящее время модернизировали 38. Из них на 18 локациях потребительского рынка демонтировали нестационарные торговые объекты, которые не соответствовали требованиям. Еще 20 объектов привели к единому архитектурному облику в соответствии с правилами благоустройства. В третьем квартале к нормативу осталось привести восемь точек», — сказал Степанов.

В микрорайоне Климовск на улице Симферопольской сейчас проводят работы по модернизации фасадной части в соответствии с утвержденными архитектурным нормами.⁣⁣⠀

⁣⁣В селе Покров на торговых объектах меняют цвет фасадов в соответствии с утвержденными колористическими паспортами. Работы начали 15 июля и планируют завершить до 1 ноября. После чего собственники также обновят асфальтовое покрытие на парковке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.