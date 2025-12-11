В Подольске обсудили проект бюджета на 2026 год на публичных слушаниях

В Подольске 19 декабря прошли публичные слушания по проекту бюджета городского округа на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе слушаний представили проект решения Совета депутатов «О бюджете Городского округа Подольск на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов». Проект бюджета сбалансирован, дефицит не предусмотрен. Основные средства направят на реализацию социально-экономических приоритетов округа.

Главная статья расходов — образование. Финансирование обеспечит работу школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. Значительные суммы выделят на жилищно-коммунальное хозяйство, включая содержание инженерных сетей, уборку территорий и вывоз отходов.

Расходы распределят по 20 муниципальным программам. Наибольшее финансирование в 2026 году получат программы «Образование», «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», «Чистый округ», «Управление имуществом и муниципальными финансами», «Культура и туризм», «Развитие инженерной инфраструктуры», «Спорт» и «Развитие дорожно-транспортного комплекса».

Проект бюджета на 2026–2028 годы предусматривает поддержку ключевых сфер жизнедеятельности и реализацию проектов развития округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 155 мероприятий планируют реализовать в Подмосковье в 2025 году в рамках госпрограммы по воде. В основном работы будут проходить в Истре, Солнечногорске, Можайском округе и других муниципалитетах.

«Ключевое — это работа ВЗУ, сетей водоснабжения и водоотведения. Все, что касается нашей госпрограммы по воде. Она тоже внушительная. Она тоже большая», — сказал Воробьев.