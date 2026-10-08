В Подольске обсудили будущее образования и поддержку учителей

Педагоги, общественные деятели и эксперты из разных регионов России 6 октября приняли участие в круглом столе подольского отделения Ассамблеи народов России. Встреча прошла в Общественной палате Подольска и была посвящена профессии учителя и будущему отечественного образования, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Круглый стол открыли председатель Общественной палаты Подольска, нотариус Подольского нотариального округа и вице-президент Московской областной нотариальной палаты Лариса Бурмистрова и председатель местного отделения Ассамблеи народов России Иван Мечишев. Он также занимает пост заместителя председателя совета по патриотическому воспитанию Общероссийской организации «Офицеры России» и выступил модератором встречи. Депутат Мособлдумы Виктор Щукин отметил важность диалога власти, общества и педагогов.

Участники обсудили качества современного учителя, его репутацию в социальных сетях, баланс традиций и инноваций и ожидания учеников. Блок о трудностях профессии включал биомедицинский подход к профилактике выгорания и формированию культуры здоровья, работу с «цифровым» поколением и клиповым мышлением, взаимодействие с родителями и обществом, профилактику киберпреступности среди подростков.

Отдельный блок посвятили смешанному и дистанционному обучению, индивидуальному подходу к ученикам и сотрудничеству школ с патриотическими общественными организациями. Участники рассмотрели вопрос о роли учителя как исполнителя или творца, обсудили профессиональное развитие, наставничество, мотивацию, общественное признание и доверие родителей к школе.

В заключительном тематическом блоке говорили о формировании ценностей с учетом национальных особенностей, концепции неоклассической гимназии как ориентире для восстановления школьного образования, ожиданиях школы, семьи и государства, обратной связи учеников и выпускников.

Педагоги из других регионов подключились по видеосвязи, чтобы обменяться практиками с учетом разных образовательных традиций. Участники разобрали успешные и проблемные случаи из своего опыта и провели мозговой штурм «Каким должен быть учитель через 10 лет?». Встреча завершилась открытой дискуссией. По ее итогам подготовят рекомендации для школ, органов управления образованием и педагогов.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.