В Подольске оборудованы мангальные зоны, расположенные в местах отдыха

Мангальные зоны, расположенные в местах отдыха, были оборудованы в Подольске. Так, специальное место оборудовано в Парке культуры и отдыха «Дубрава», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Здесь соблюдаются меры пожарной безопасности. Место с зоной для мангала должно быть ровным или иметь асфальтное покрытие. Необходимая высота поверхности колеблется от 100 до 150 мм.

В городском округе обустроены и другие места для отдыха на свежем воздухе. По правилам, здесь можно только отдыхать и запрещено разводить открытый огонь.

Напоминаем, что разжигание костров влечет за собой административную ответственность за несоблюдение правил пожарной безопасности в лесах.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.