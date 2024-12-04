Капитальный ремонт детского сада запланировали провести в округе Подмосковья

сегодня в 12:30

Дошкольное отделение МОУ СОШ № 24 в городском округе Подольск ждет капитальный ремонт. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Запланировано выполнение работ по капремонту здания детсада с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения его эксплуатации.

Дошкольное отделение МОУ СОШ № 24 расположено по адресу: Московская область, г. Подольск, б-р. Красногвардейский, д. 21Б. Предстоит отремонтировать двухэтажное здание детского сада 1972 года постройки, общая площадь которого 1 859,5 кв. м.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области. Их планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.