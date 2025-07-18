В Подольске объявлен конкурс на благоустройство центральных улиц

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по благоустройству площади и сквера имени Ленина в городском округе Подольск, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Выполнение работ по данному объекту планируется завершить в 2026 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на благоустройство центральных улицы Подольска (1 этап): площадь и сквер им. В. И. Ленина. Планируется благоустроить участок площадью 30 922 кв. м. В планах подготовительные работы, озеленение территории с цветниками и посадка деревьев, устройство покрытий и малых архитектурных форм, установка инженерных сооружений и систем наружного освещения и видеонаблюдения, и др.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Подольск.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.

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