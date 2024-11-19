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В Подольске объявлен конкурс на благоустройство лесопарковой зоны

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по благоустройству лесопарковой зоны парка культуры и отдыха «Дубрава» в городском округе Подольск, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Работы по данному объекту планируется завершить в 2025 году», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ по благоустройству лесопарковой зоны по адресу: Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Победы, стр. 3, парк культуры и отдыха «Дубрава».

Планируется в рамках проведения закупки благоустроить площадь 33,86 га и установить видеонаблюдение, системы освещения, малые архитектурные формы, выполнить покрытие дорожно-тропиночной сети и озеленение.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета городского округа Подольск.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.