В Подольске назвали лучшие школы округа

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В городском округе Подольск функционирует 30 общеобразовательных учреждений, в которых обучается 49310 человек. В настоящее время в школах округа трудятся 2662 педагога, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2023-2024 учебном году в топ-100 лучших школ Московской области вошли 6 школ: лицей № 23, лицей № 1, гимназия № 4, СОШ № 32, лицей № 26 и гимназия имени Подольских курсантов.

МОУ «Лицей № 23» вошел в топ-300 лучших школ России по конкурентоспособности выпускников.

Лицей № 1 занимает 12 место в топ-100 школ России по конкурентоспособности выпускников по направлениям подготовки в сфере «Медицина».

По количеству призовых мест регионального этапа ВсОШ г. о. Подольск на 4 месте среди муниципалитетов, МОУ «Лицей № 23» вошел в десятку лучших общеобразовательных организаций Московской области.

Педагоги принимают активное участие в конкурсах профессионального мастерства и достойно представляют Подольск на региональном и федеральном уровнях.

Педагоги каждый год демонстрируют высокий уровень в подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации. 32 максимальных результата ЕГЭ получили 30 выпускников. Учитель математики МБОУ «Гимназия имени Подольских курсантов» Ольга Сиротина подготовила в 2024 году двух стобалльников.

Педагогические коллективы школ являются активными участниками региональных и федеральных проектов «Школа-флагман», «Цифровые классы Подмосковья», «Эффективная начальная школа», «Школа полного дня», «Предпрофессиональные классы» и других.

«Мы видим успехи учеников в различных соревнованиях, олимпиадах, блестящие результаты на едином государственном экзамене и, как итог, поступление ребят в лучшие вузы страны. Этому способствует профессиональная грамотность и мудрость учителей, их готовность заниматься саморазвитием, применять новейшие средства и методики обучения. А также искренняя любовь к ученикам. Не жалея себя, педагоги полностью посвящают время своему призванию», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.