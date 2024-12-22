В Подольске наградили врачей по итогам 2024 года

В Подольской областной клинической больнице прошла торжественная конференция, на которой наградили сотрудников, добившихся успехов в работе за 2024 год, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Медикам вручили благодарности и благодарственные письма губернатора Московской области, почётные грамоты Министерства здравоохранения Московской области. В этом году премией Правительства Московской области «Подмосковный врач-2024» удостоены 16 врачей муниципалитета, 10 из них — сотрудники ПОКБ. Подольск стал лидером по количеству врачей, которые были отмечены такой наградой.

Поликлиникой года стало обособленное структурное подразделение № 1 района Межшоссейный. Лучшим стационарным отделением — отделение хирургии на Кирова, 38. В номинации «Прорыв года» победило отделение эндоскопии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.