В Подольске наградили пожарных ко Дню спасателя

Около 30 сотрудников Подольского пожарного-спасательного гарнизона поздравили в преддверии Дня спасателя РФ. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Торжественное собрание состоялось в музее пожарной охраны. По поручению главы округа Григория Артамонова начальник управления безопасности администрации Андрей Крючков вручил награды десяти отличившимся работникам: медали «За безупречную службу» 2-й и 3-й степени, благодарности и почетные грамоты.

Еще десять человек получили благодарственные письма и почетные грамоты от председателя Совета депутатов Городского округа Подольск Алексея Никулина.

Работу сотрудников МЧС и Мособлпожспаса также отметили ведомственными наградами. На собрании трем сотрудникам присвоили очередные специальные звания.

«Труд спасателей по-настоящему тяжелый. Я считаю, что здесь присутствуют профессионалы своего дела, именно фанаты», — сказал подполковник внутренней службы, начальник Подольского пожарно-спасательного гарнизона Алексей Тихонов.

С начала текущего года сотрудники Подольского пожарного-спасательного гарнизона на пожарах и при ликвидации чрезвычайных ситуаций эвакуировали 449 человек, из них 74 ребёнка, спасли 45 человек, из них 9 детей. Совершили более 6000 выездов пожарно-спасательных подразделений, из них на пожары — более 400 раз, на помощь соседним гарнизонам — более 200 раз.

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