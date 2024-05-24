В Подольске наградили лауреатов премии имени Игоря Васильевича Герасимова

Лауреатов премии имени Игоря Васильевича Герасимова наградили в Подольске. Под его руководством была создана новая система социальной поддержки населения Подольска, внедрены современные формы работы образовательных учреждений, передает пресс-служба администрации городского округа.

Премия посвящена памяти Игоря Герасимова.

Особое внимание жюри конкурса на соискание премии уделило проектам, направленным на помощь военным, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции.

«Одним из победителей стал проект «Вместе идем к победе» председателя организации «Боевое братство» Михаила Васильева. Его участники собирают гуманитарную помощь и лично совершают поездки в зону СВО. Помогают военным и ветераны городского округа по проекту «Серебряный волонтер», которые тоже получили премию», — следует из сообщения пресс-службы.

Помимо этого, была награждена Татьяна Мингалимова. Она организовала праздничный марафон, посвященный Дню матери, для детей с ОВЗ организации «Рука об руку»; Марию Гончарову за проект «Широкая душа»; Татьяну Моисееву и климовскую организацию «Всероссийского общества инвалидов».

Также благодарность вручили руководителю первичного отделения Российских студенческих отрядов Михаилу Исакову.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.