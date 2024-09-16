В Подольске начали обучать студентов анализу молекулярно-генетических данных

В Подольске в исследовательском центре животноводства — ВИЖ им. Л. К. Эрнста магистранты МГАВМиБ — МВА им. К. И. Скрябина приступили к обучению по программе «Биоинформационный анализ молекулярно-генетических данных», реализуемой в сетевой форме вузами совместно, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новая образовательная программа подготовлена в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями. Направлена на углубление теоретических знаний, а также на формирование, закрепление и развитие умений и компетенций в области молекулярной генетики.

На базовой кафедре генетических технологий в животноводстве ФГБОУ ВО МГАВМиБ — МВА им. К. И. Скрябина, открытой в ФИЦ ВИЖ им. Л. К. Эрнста в 2023 году, прошли первые занятия по дисциплине «Биоинформационные технологии» для студентов 4 курса академии. Ознакомительную лекцию и практическое занятие провела доктор биологических наук, старший научный сотрудник Александра Абдельманова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.