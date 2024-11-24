В Подольске начали капремонт лицея

сегодня в 06:06

В Подольске приступили к капитальному ремонту второго корпуса лицея № 5 на улице Февральской, сообщили в пресс-службе округа.

Капитальный ремонт проводят в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Сейчас подрядчик завозит необходимую технику, затем приступит к демонтажным работам.

В ходе капремонта заменят фасады, все инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, окна и двери. Проведут внутреннюю отделку помещений и заменят мебель. Обновят кровлю и входную группу, модернизируют пищеблок. Благоустроят прилегающую территорию.

Завершить работы на объекте планируют в 2025 году.

Учащихся и педагогов на время ремонтных работ распределили в ближайшие учебные учреждения, чтобы не прерывать образовательный процесс.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.