В Подольске на состязаниях по рыбной ловле выловили полутораметровую щуку

В Подольске на фестивале Климовского рыболовного клуба по ловле рыбы спиннингом «Рожай-2024» самую большую рыбу — щуку длиной 58 см — поймал Сергей Карачистый. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На старт под проливным дождем вышли 11 участников. По ходу турнира погода быстро улучшилась и к финишу участники пришли под ярким солнцем. Судьи измеряли пойманную рыбу и суммировали результаты. Всего участники турнира поймали 45 рыб, из них 43 окуня и две щуки. Суммарная длина выловленной рыбы составляет 7 метров 23 сантиметра.

Первое место с результатом длины выловленной рыбы 3 метра 71 сантиметр занял Александр Меркулов. Серебряную медаль получил Александр Боровиков с результатом 92 см, а третье место у Андрея Савельева с результатом 69 см. Кирилл Боровиков получил ценный приз спиннинг Maximus как самый юный участник турнира.

Каждый участник, поймав рыбу, должен был пригласить судью для измерения ее длины, а затем её отпустить. Забагренная рыба не учитывалась. Зачет шёл по суммарной длине пойманных рыб.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.