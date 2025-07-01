В Подольске на ярмарке трудоустройства жителям предложили более 800 рабочих мест

В Подольске на Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей» жителям округа предложили более 800 рабочих мест. В здании Концертного зала вакансии предлагали 30 организаций, в числе которых такие промышленные гиганты, как ОКБ «Гидропресс», АО «ЦНИИточмаш», РЖД, Подольский завод электромонтажных изделий, АО «СПКБ Техно», Климовский трубный завод. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Также были представлены различные образовательные учреждения. Подольские абитуриенты могли выбрать для себя будущее место учебы.

На ярмарку пришли не только соискатели и работодатели, но и педагоги, которые обучают будущих работников:

«Наш колледж готовит специалистов по одиннадцати профессиям. И очень важно понимать, что сейчас востребовано, чему нужно наших студентов учить. Поэтому я с работодателями говорю именно о таких тонкостях. Какими навыками должны обладать специалисты, какими знаниями, чтобы скорректировать, возможно, учебные программы», — сказала социальный педагог, психолог «Многопрофильного колледжа № 1» в Г. о. Подольск Наталья Рабчук.

Специалисты кадрового центра Подмосковья консультировали посетителей и объясняли, как можно бесплатно пройти профориентацию или переобучение. Также где получить психологическую поддержку и какие существуют меры государственной поддержки в сфере занятости.

Для предпринимателей провели круглый стол на тему взаимодействия и сотрудничества с Кадровым центром Подмосковья. Желающие посетили тренинг Дениса Бучкина «Кто я в мире профессий» и мастер-класс Юлии Комоловой по работе с популярными нейросетевыми инструментами.

На ярмарке состоялось подписание соглашений между Кадровым центром Подмосковья и Московским областным региональным отделением «Опора России», а также «Движением Первых» и студенческими отрядами.

«Соглашение с «Опорой России» направлено на обеспечение кадровой потребности предприятий нашего региона. Мы сможем с индивидуальным подходом подбирать кадры для работодателей Московской области. Соглашение с «Движением Первых» и российскими студенческими отрядами поможет нам сотрудничать. Мы подбираем ребятам вакансии, в основном на летний период, когда студенты на каникулах. Кроме того, занимаемся профориентацией. Наша задача — добиться, чтобы молодые люди делали правильный выбор профессии, получали диплом и вливались в экономику городского округа Подольск и регионов в целом», — сказал директор Кадрового центра Подмосковья Ольга Пугачева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.