В Подольске на фестивале «Славянское подворье» можно взять бездомных животных

В Подольске 30 августа на фестивале «Славянское подворье» всем желающим предложат взять собак и кошек из центра реабилитации временно бездомных животных «Юна». Всего на площадке представят 24 кошки и 15 собак, сообщает пресс-служба администрации округа.

Все животные привиты, чипированы и полностью обследованы. Специалисты центра обеспечат консультации по здоровью и поведению на протяжении всей жизни животного.

Нужно будет только пройти собеседование на роль ответственного хозяина, подписать договор ответственного содержания и отправиться домой вместе с новым пушистым другом и подарками.

Специалисты центра и волонтеры помогут обрести свой дом и любящую семью животным на «Славянском подворье» не в первый раз. Всегда находятся те, кто берет домой понравившихся животных.

В парке имени Виктора Талалихина в этом году в июле прошел первый фестиваль по пристройству животных «Юна-Фест». Всего 23 кошки и 6 собак обрели любящие семьи. На выставке можно было познакомиться с каждым животным лично. Все питомцы проходили ветеринарный контроль и на месте дежурил ветеринар.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.