В Подольске музей получил трофейный разведывательный беспилотник в июне 2025 года

В музее «Подолье» в Подольске состоялась торжественная передача трофейного беспилотника-разведчика. Экспонат поступил в музейный фонд от бойца из Подольска с позывным Режиссер. Передачу осуществила заместитель главы городского округа Подольск, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Ольга Шашкова.

Шашкова отметила, что земляк сбил дрон, попав в аккумулятор, поэтому механизм остался почти не поврежден. По поручению главы округа Григория Артамонова память о подвигах подольских военнослужащих в зоне специальной военной операции будет увековечена с помощью информационного пилона.

Директор музея-заповедника «Подолье» Александр Елехин сообщил, что музей регулярно пополняется артефактами, которые размещают в «Военной комнате» Подольского выставочного зала. После церемонии гости ознакомились с новым экспонатом и постоянной экспозицией, где представлены находки поискового отряда «Память» и образцы современной техники.

В мероприятии участвовали заместитель председателя совета депутатов округа Евгений Патрушев, представители «Молодой Гвардии» «Единой России», юнармейцы и волонтеры Подмосковья. Посетить военную комнату можно ежедневно с 10:00 до 18:00 в выставочном зале на проспекте Ленина, 113. Вход свободный для всех возрастов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область вместе с другими регионами России стремится приблизить победу на СВО и поставляет военнослужащим всю необходимую технику на регулярной основе, от региона в зону боевых действий регулярно поступают современные мотовездеходы, системы РЭБ, FPV-дроны и многое другое.

«От Московской области есть закрепленные люди за боевыми подразделениями, которые регулярно выезжают туда. Где-то требуется легкая техника, где-то — передвижные роботы, которые доставляют тот или иной необходимый ресурс бойцам. Все это мы стараемся учитывать. Так же, как и взаимодействовать с производителями, которые находятся на территории и нашей страны, и Подмосковья, в частности», — заявил Воробьев.